ريبيرو يخطط لإجراء تغييرات في تشكيل الأهلي خلال مواجهة فاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وسط تسريبات بأن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو سيقوم بإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للفريق بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

عودة محتملة للشناوي

وأشارت تقارير إلي أن ريبيرو يدرس إعادة محمد الشناوي لحراسة المرمى بعد غيابه عن المباراة الأولى، في خطوة لتعزيز الاستقرار الدفاعي للفريق.

كما يفاضل المدرب الإسباني بين أكثر من خيار في خط الوسط، ويأتي المالي أليو ديانج ضمن الأسماء المرشحة للعودة للتشكيل الأساسي من أجل زيادة الصلابة في منتصف الملعب.

قرارات التغيير النهائية ستتخذ خلال الحصص التدريبية المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل واستعادة نغمة الانتصارات مبكرًا في المسابقة المحلية.