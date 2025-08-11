برنامج بدني خاص لتجهيز عبد الله السعيد في الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا بدنيًا لعبد الله السعيد لاعب الوسط، على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض عبد الله السعيد التدريبات البدنية تحت إشراف علاء أخصائي التأهيل، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.