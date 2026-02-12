البحرين تستضيف حدثا رفيع المستوى لدمج الحماية الاجتماعية بريادة الأعمال والابتكار

نظّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) – مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين، الحدث العربي – الدولي رفيع المستوى تحت شعار "النمو الشامل: مواءمة الحماية الاجتماعية مع آليات ريادة الأعمال والابتكار"، إلى جانب المعرض العربي للأسر المنتجة، ومعرض الابتكارات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك مواصلةً لجهود جامعة الدول العربية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز الاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما أهدافها وغاياتها الاجتماعية، وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الصادر عن دورته (45) بتاريخ 18 ديسمبر 2025،

وجاء تنظيم هذا الحدث ضمن الفعاليات الرئيسية للنسخة السادسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار لعام 2026، الذي عُقد يومي 10 و11 فبراير 2026 في مملكة البحرين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وتفضّل بافتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة ومعرض الابتكارات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة كلٌّ من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وأسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات العربية والدولية.

وأشاد الحضور بالمشروعات المعروضة، لا سيما مشروعات الأسر المنتجة، وبوجه خاص تلك التي يقودها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، والتي تم تطويرها وتحويلها إلى مشروعات ريادة أعمال، بما مكّن أصحابها من تحقيق العمل اللائق المستدام. وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية الاستمرار في تنظيم هذه المعارض والفعاليات لما تحققه من أهداف تنموية واجتماعية سامية، تسهم في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

كما شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، حيث افتتح أعماله وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، في كلمته، أهمية هذا النوع من المبادرات التي تمزج بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، مشيراً إلى أن انتقال مشروعات الأسر المنتجة من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الإنتاج والفاعلية وتحقيق الربحية بالمعنى التجاري، يمثل نموذجاً عملياً للاندماج الاجتماعي المستدام.

كما استعرض عدداً من التوصيات المهمة، مؤكداً العمل على تبنيها وتنفيذها بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وتضمّن الافتتاح كلمات لكل من الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين (اليونيدو)، حيث أكد المتحدثون أهمية تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدول العربية، وربطها بآليات الحماية الاجتماعية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.

وناقش الحدث عدداً من المحاور الرئيسية، في مقدمتها ريادة الأعمال كداعم للحماية الاجتماعية وإيجاد فرص العمل اللائق، والتحول نحو نماذج ريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، فضلاً عن إدماج مشروعات ريادة الأعمال كمدخلات في الصناعات الكبرى.

كما تضمن الحدث عروضاً مهمة لنماذج وتجارب رائدة من عدد من الدول العربية، عكست قصص نجاح ملهمة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.