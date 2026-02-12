رئيس البرلمان العربي: حريصون على تحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية في العالمين العربي والإسلامي

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي حريص على تحقيق التكامل والتنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية في العالمين العربي والإسلامي وخاصة في المحافل الدولية دعمًا للقضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" إلى جمهورية أذربيجان.

وشدد اليماحي على أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، التي هي الأساس الحقيقي لأي شراكة مستدامة، مضيفًا أن التقارب الثقافي والديني بين العالم العربي وجمهورية أذربيجان يشكل رصيدًا مهمًا لتعزيز هذا المسار.

كما أعرب "اليماحي" عن شكره وتقديره لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، على دعمها التام لحصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكدًا أن البرلمان العربي عضو نشط في الشبكة وكان حريصًا على المشاركة بشكل دائم في كل مؤتمراتها السابقة، وأن حصوله على صفة مراقب سيعزز من العلاقات بين المنظمتين ويعزز من دورهما في خدمة مصالح الدول النامية والدفاع عنها.

بدورها.. أكدت صاحبة غفاروفا أن العلاقات العربية الأذرية لا تقوم فقط على المصالح الاستراتيجية المتبادلة، ولكنها تنطلق بالأساس من الروابط الدينية والثقافية المشتركة، مشيرة الى حرصها على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي على كافة المستويات لما يمثله ذلك من ركيزة رئيسية في تعزيز التعاون والتضامن بين العالمين العربي والإسلامي.

وأبرزت "صاحبة غفاروفا" التي تشغل في الوقت ذاته منصب رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، دعمها القوي لحصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة، والتي تعد حاليًا ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي بعد الاتحاد البرلماني الدولي، معربة عن تطلعها لأن يحصل البرلمان العربي رسميًا على هذه الصفة خلال المؤتمر العام القادم للشبكة.

وعقب انتهاء المباحثات، اصطحبت "صاحبة غفاروفا" وفد البرلمان العربي في جولة تفقدية في مبنى الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان وقاعته الرئيسية، وخلال الجولة استمع وفد البرلمان العربي إلى شرح لآليات العمل البرلماني في جمهورية أذربيجان.