رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: حريصون على تحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية في العالمين العربي والإسلامي

رئيس البرلمان العربي:
رئيس البرلمان العربي:
أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي حريص على تحقيق التكامل والتنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية في العالمين العربي والإسلامي وخاصة في المحافل الدولية دعمًا للقضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" إلى جمهورية أذربيجان.

وشدد اليماحي على أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، التي هي الأساس الحقيقي لأي شراكة مستدامة، مضيفًا أن التقارب الثقافي والديني بين العالم العربي وجمهورية أذربيجان يشكل رصيدًا مهمًا لتعزيز هذا المسار.

كما أعرب "اليماحي" عن شكره وتقديره لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، على دعمها التام لحصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكدًا أن البرلمان العربي عضو نشط في الشبكة وكان حريصًا على المشاركة بشكل دائم في كل مؤتمراتها السابقة، وأن حصوله على صفة مراقب سيعزز من العلاقات بين المنظمتين ويعزز من دورهما في خدمة مصالح الدول النامية والدفاع عنها.

بدورها.. أكدت صاحبة غفاروفا أن العلاقات العربية الأذرية لا تقوم فقط على المصالح الاستراتيجية المتبادلة، ولكنها تنطلق بالأساس من الروابط الدينية والثقافية المشتركة، مشيرة الى حرصها على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي على كافة المستويات لما يمثله ذلك من ركيزة رئيسية في تعزيز التعاون والتضامن بين العالمين العربي والإسلامي.

وأبرزت "صاحبة غفاروفا" التي تشغل في الوقت ذاته منصب رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، دعمها القوي لحصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة، والتي تعد حاليًا ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي بعد الاتحاد البرلماني الدولي، معربة عن تطلعها لأن يحصل البرلمان العربي رسميًا على هذه الصفة خلال المؤتمر العام القادم للشبكة.

وعقب انتهاء المباحثات، اصطحبت "صاحبة غفاروفا" وفد البرلمان العربي في جولة تفقدية في مبنى الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان وقاعته الرئيسية، وخلال الجولة استمع وفد البرلمان العربي إلى شرح لآليات العمل البرلماني في جمهورية أذربيجان.

البرلمان العربي التكامل الدبلوماسية القضية الفلسطينية

