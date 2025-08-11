قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة
قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
إحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمة
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
ترامب يكشف عن خطة تبادل للأراضي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
البنك الأهلي يقرر رفع حدود الايداع ببطاقات الخصم المباشر .. تفاصيل
اندلاع حريق بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية .. صور
سكك حديد مصر توضح حقيقة استبدال إحدى عربات قطار أسوان – القاهرة
لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خلال ساعات.. والد زيزو يرد على إساءة جماهير الزمالك لنجله

زيزو
زيزو
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام،  عن تطورات موقف والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو تجاه نادي الزمالك، بعد الإساءة له من جانب الجماهير.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خلال ساعات يتقدم محامي أحمد مصطفى "زيزو" ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من أساء إلى اللاعب، وزوجته، ووالده البلاغ يتضمن أيضًا اتهامًا لمجلس إدارة نادي الزمالك بالتحريض على التجاوز في حق اللاعب وعائلته". 

وشدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، على أن إدارة المسابقات ستغرم نادي الزمالك بسبب ما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بسب الجماهير البيضاء لأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "سنطبق اللائحة على جميع الأندية وأي خروج عن النص من أي جمهور سيقابل بعقوبات مثلما ورد في اللائحة الخاصة بالموسم الحالي".

وعن شكوى الأهلي للمطالبة بمعاقبة جماهير الزمالك، قال المصدر: "ليس لنا علاقة بهذه الشكوى، سواء أرسل الأهلي شكوى أم لا، سنعاقب الزمالك بسبب جماهيره، ولسنا ضد نادي أو جمهور معين، لكننا ملتزمون بتطبيق اللائحة على الجميع".

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

