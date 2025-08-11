خلال ساعات.. والد زيزو يرد على إساءة جماهير الزمالك لنجله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات موقف والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو تجاه نادي الزمالك، بعد الإساءة له من جانب الجماهير.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خلال ساعات يتقدم محامي أحمد مصطفى "زيزو" ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من أساء إلى اللاعب، وزوجته، ووالده البلاغ يتضمن أيضًا اتهامًا لمجلس إدارة نادي الزمالك بالتحريض على التجاوز في حق اللاعب وعائلته".

وشدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، على أن إدارة المسابقات ستغرم نادي الزمالك بسبب ما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بسب الجماهير البيضاء لأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "سنطبق اللائحة على جميع الأندية وأي خروج عن النص من أي جمهور سيقابل بعقوبات مثلما ورد في اللائحة الخاصة بالموسم الحالي".

وعن شكوى الأهلي للمطالبة بمعاقبة جماهير الزمالك، قال المصدر: "ليس لنا علاقة بهذه الشكوى، سواء أرسل الأهلي شكوى أم لا، سنعاقب الزمالك بسبب جماهيره، ولسنا ضد نادي أو جمهور معين، لكننا ملتزمون بتطبيق اللائحة على الجميع".