أنت سندي وقوتي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

حرصت الفنانة روجينا علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي بكلمات رومانسيه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وشاركت روجينا جمهورها عده صور عائلية، وعلقت: انت سندى وقوتى فى هده الحياة وكأن وجودك هو الامان في هذه الرحلة، انت سعادتي وسکنی.

وأضافت: تاج راسي وفخرى وبطل قصة حياتي، كل سنة وانت عمرى يا ابو البنات يا غالي،عقبال مليون سنة وانت فى قلبى انا ومايا ومريم.

علي الجانب الآخر كان قد علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" تقدمنا ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد كل من نشر صور الفنانة ريهام عبد الغفور بدون علمها وانتهاك خصوصيتها ".

وتابع أشرف زكي :" هنطلب من شركات الإنتاج توفير شركات أمن لحماية الفنانين في العروض الخاصة للأفلام .

واكمل اشرف زكي :" سيكون هناك قرارات وضوابط جديدة في ملف تصوير الجنازات وعزاءات الفنانين ".