أشرف زكي: هنطلب من شركات الإنتاج توفير أمن لحماية الفنانين في العروض الخاصة للأفلام

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" تقدمنا ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد كل من نشر صور الفنانة ريهام عبد الغفور بدون علمها وانتهاك خصوصيتها ".

وتابع أشرف زكي :" هنطلب من شركات الإنتاج توفير شركات أمن لحماية الفنانين في العروض الخاصة للأفلام .

واكمل اشرف زكي :" سيكون هناك قرارات وضوابط جديدة في ملف تصوير الجنازات وعزاءات الفنانين ".