دعـ.ـارة أون لاين .. تفاصيل حبس فتاتين تروّجان للرذيلة بالجيزة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالجيزة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهما (2 هواتف محمولة " بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.