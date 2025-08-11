وسام أبو علي يواصل التدريبات الفردية بانتظار حسم انتقاله إلى كولومبوس كرو

يواصل المهاجم المصري وسام أبو علي، لاعب الأهلي، أداء تدريبات منفردة للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، في انتظار حسم انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي قبل انطلاق الموسم الجديد.

أبلغ أبو علي إدارة الأهلي باقتراب النادي الأمريكي من تحويل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات قيده قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الأمريكي يوم 21 أغسطس الجاري.

في ظل تعثر إتمام الصفقة خلال الأيام الماضية، لجأ الأهلي إلى قيد اللاعب في قائمته المحلية قبل غلق القيد في مصر الأربعاء الماضي، لضمان حقوقه ومنع رحيله مجانًا لأي نادٍ آخر.

الأزمة التي عطّلت الصفقة تعود إلى تأخر إنهاء "عقد العمل" الخاص باللاعب في الولايات المتحدة، وهو ما أرجأ الإعلان الرسمي عن انتقاله. إدارة كولومبوس كرو أكدت لأبو علي أن هذا الملف سيتم حسمه خلال ساعات.

قيمة الصفقة

الأهلي كان قد أعلن موافقته على انتقال أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار، تُسدد على ثلاث دفعات:

3 ملايين دولار فور إتمام الصفقة.

4 ملايين دولار على دفعتين لاحقتين.