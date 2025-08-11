رسميا.. كريستال بالاس لن يشارك في الدوري الأوروبي بفرمان من المحكمة الرياضية

خسر كريستال بالاس استئنافه أمام أعلى محكمة رياضية اليوم الاثنين ضد هبوطه إلى دوري المؤتمرات من الدرجة الثالثة، لخرقه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة بملكية الأندية مع المستثمر الأمريكي جون تكستور.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي أن قضاتها رفضوا طلب بطل الكأس الإنجليزي بالبقاء في الدوري الأوروبي، وهو الدوري الأكثر ربحية، في قضية شملت أيضًا منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز نوتنحهام فورست ونادي ليون الفرنسي.

ووافقت المحكمة على مشاركة فورست وليون مباشرة في الدوري الأوروبي في سبتمبر، بينما سيبدأ بالاس تصفيات دوري المؤتمرات الأسبوع المقبل.

وقد أوقعت القرعة الأسبوع الماضي بالاس في مواجهة فريدريكستاد النرويجي أو ميتييلاند الدنماركي يومي 21 و28 أغسطس.

وأصبح بالاس ضحية في قضية معقدة - تطورت الشهر الماضي عندما تجنب ليون الهبوط الإلزامي في فرنسا بسبب أزمة مالية - سلطت الضوء على قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الراسخة التي تخضع لاختبارات مكثفة من خلال زيادة الاستثمارات الخارجية في كرة القدم الأوروبية، وخاصة من الولايات المتحدة.

وخفّض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مستوى بالاس بسبب امتلاك شركة تكستور حصة 43% في ملكية النادي الموسم الماضي، بالإضافة إلى امتلاكها ليون. وقد فوّت بالاس مهلة شهر مارس التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحل المشكلة المحتملة.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أن قضاتها قرروا أن تكستور "كان عضوًا في مجلس الإدارة يتمتع بنفوذ حاسم على كلا الناديين وقت تقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضافت المحكمة في بيان لها أن هيئة القضاة الثلاثة "اعتبرت أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واضحة ولا تتيح مرونة للأندية غير الملتزمة في تاريخ التقييم".

واستمرت القضية رغم بيع تكستور حصته في بالاس الشهر الماضي إلى وودي جونسون، مالك نادي نيويورك جيتس، مقابل 220 مليون دولار على الأقل، حسبما ورد.

وينضم جونسون إلى رئيس مجلس إدارة بالاس، ستيف باريش، والمواطنين الأمريكيين جوش هاريس وديفيد بليتزر، كشركاء ومديرين للنادي الواقع جنوب لندن.

وعلى عكس بالاس، لا يزال فورست وليون جزءًا من شبكات ملكية متعددة الأندية، على الرغم من أنهما لا يتعارضان حاليًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للدخول في النسخ القادمة من المسابقات الأوروبية.

ويملك إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي فورست، نادي أولمبياكوس اليوناني، حامل اللقب، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأهل كريستال بالاس بجدارة إلى الدوري الأوروبي، الدرجة الثانية، بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على مانشستر سيتي في مايو، محققًا بذلك أول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد على مدار 120 عامًا.