ليفربول يجدد مفاوضات ضم مارك جويهي لاعب كريستال بالاس

عاد ملف التعاقد مع مدافع جديد إلى واجهة اهتمامات ليفربول خلال الميركاتو الصيفي، في ظل الحاجة لتعويض أي غياب محتمل للفرنسي إبراهيما كوناتي الذي لم يحسم موقفه من تجديد عقده حتى الآن.

وضعت إدارة "الريدز" الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد كريستال بالاس البالغ من العمر 25 عامًا، ضمن أولوياتها لدعم قلب الدفاع. اللاعب كان محور اهتمام ليفربول منذ فترة، ويبدو أن الظروف باتت مواتية لإتمام الصفقة.

ستيف باريش، رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس، أكد استعداد ناديه لبيع جويهي إذا وصل عرض مناسب قبل نهاية الميركاتو، مبررًا ذلك بقرب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.



وقال باريش:"رحيل لاعبين بارزين مجانًا يسبب لنا مشكلة كبيرة، ولن نكرر ما حدث مع يواكيم أندرسن الذي غادر إلى فولهام الصيف الماضي".

وأضاف أن النادي رفض عرضًا لضم جويهي في يناير الماضي، لكن الظروف الآن مختلفة وقد تدفع الإدارة للموافقة على البيع.

منذ انضمامه، لعب جويهي دورًا محوريًا في تحقيق كريستال بالاس إنجازات تاريخية، أبرزها الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، ليصبح أحد أبرز قادة الفريق خلال السنوات الأخيرة.