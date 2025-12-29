قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
رياضة

يفسد البطولة.. تراوري ينتقد التحكيم بعد خسارة بوركينا فاسو أمام الجزائر

تراوري ضد الجزائر
تراوري ضد الجزائر
إسراء أشرف

أبدى بيرتراند تراوري، نجم منتخب بوركينا فاسو وسندرلاند الإنجليزي، امتعاضه من مستوى التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الجزائر (0-1)، مساء الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليضمن المنتخب الجزائري التأهل إلى دور الـ16 بعد جمع 6 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على السودان 3-0.

بينما بقي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا الاستوائية 2-1.

وقال تراوري في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "الحكام يفسدون المباريات، وهذا مؤسف بالنسبة لكرة القدم الأفريقية، رغم وجود ملاعب ممتازة وجماهير رائعة".

وأضاف: "خسرنا بسبب ركلة جزاء، لكنني أرى أنني كنت أستحق ركلة جزاء في أول هجمة لنا".

وتابع: "الحكم لم يستخدم تقنية الفيديو بشكل صحيح، واقتصر التواصل عبر السماعات فقط، وهذا أمر مخيب للآمال".

وختم تراوري حديثه قائلاً: "يمكننا الخسارة على أرض الملعب، لكن لا يجوز أن يفسد التحكيم البطولة".

