يفسد البطولة.. تراوري ينتقد التحكيم بعد خسارة بوركينا فاسو أمام الجزائر

أبدى بيرتراند تراوري، نجم منتخب بوركينا فاسو وسندرلاند الإنجليزي، امتعاضه من مستوى التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الجزائر (0-1)، مساء الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليضمن المنتخب الجزائري التأهل إلى دور الـ16 بعد جمع 6 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على السودان 3-0.

بينما بقي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا الاستوائية 2-1.

وقال تراوري في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "الحكام يفسدون المباريات، وهذا مؤسف بالنسبة لكرة القدم الأفريقية، رغم وجود ملاعب ممتازة وجماهير رائعة".

وأضاف: "خسرنا بسبب ركلة جزاء، لكنني أرى أنني كنت أستحق ركلة جزاء في أول هجمة لنا".

وتابع: "الحكم لم يستخدم تقنية الفيديو بشكل صحيح، واقتصر التواصل عبر السماعات فقط، وهذا أمر مخيب للآمال".

وختم تراوري حديثه قائلاً: "يمكننا الخسارة على أرض الملعب، لكن لا يجوز أن يفسد التحكيم البطولة".