كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك

يبحث كثيرون ممن ارتكبوا ذنبا معينا ثم تابوا عن علامة تدلهم وتطمئن قلوبهم على قبول الله تعالى التوبة منهم التوفيق، وقد بيّن عدد من العلماء علامة قبول التوبة من الله، لذا نعرض لكم في السطور التالية ما يدلكم على قبول التوبة.

كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن علامات قبول التوبة وغفران الذنوب، مؤكدًا أن انشراح الصدر للتوبة والشعور الصادق بالندم على المعصية يعد من أعظم بشائر القبول عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الله عز وجل إذا وفّق العبد للتوبة ومهّد له طريقها، فإن ذلك يعد دليلا على إرادة الله قبولها، مشيرًا إلى أن الله لا يدفع عبده للتوبة ليحرمه منها، بل ليغفر له ويتجاوز عن ذنبه.

علامة قبول التوبة من الله

وفي السياق نفسه، بيّن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن هناك علامة واضحة يعرف بها الإنسان أن الله قد غفر له ذنبه.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن العلامة الأهم هي عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مغفرة الله تُثمر توفيقًا للعبد، فيصرفه الله عن المعصية التي كان يقع فيها.

وأكد الدكتور علي جمعة أن من علامات القبول أيضًا أن يفتح الله للعبد أبواب الطاعة، ويحبب إليه الخير، ويكرهه في الرجوع إلى الذنب، وهو ما يدل على عناية الله ورحمته بعبده التائب.

فضائل التوبة وأثرها على الإنسان