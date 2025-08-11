فاركو: ياسين مرعي لاعب ذو شخصية وسيصنع التاريخ مع الأهلي

قال عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، إن فريقه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وذلك بعد التعادل مع إنبي في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

وقال حنفي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "نحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب رحيل أغلب عناصر الفريق الأساسية وأصحاب الخبرة".

وأضاف: "كنا أقرب للفوز على إنبي، لكن أشكر اللاعبين، لأننا عانينا في فترة الانتقالات بسبب رحيل بعض العناصر الأساسية".

وبسؤاله عن ياسين مرعي مدافع الفريق السابق المنتقل إلى الأهلي مع بداية الموسم، قال: "ياسين مرعي لاعب ذو شخصية وثبات، وهذا ظهر في مباراة الأهلي ومودرن سبورت".

وأتم: "تي شيرت الأهلي ثقيل على أي حد، وياسين مرعي سيصنع تاريخ مع الأهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا".