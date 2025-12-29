بشير التابعي ينتقد ييس توروب: لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن بعض الفرق قد تبدع وتقدم أداءً أفضل حتى مع النقص العددي، وذلك بفضل الروح القتالية العالية لدى لاعبيها.

وأضاف التابعي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC مع الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر ظهر بشكل قوي رغم تلقيه للطرد، مشيدًا بإدارة المباراة من قبل حسام حسن التي استفادت من تألق عدد من اللاعبين.

وأشار إلى أن أداء لاعبين مثل حمدي فتحي، ومحمد الشناوي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، إلى جانب محمد صلاح، ساهم في جعل الفريق يظهر وكأنه مكتمل العدد، ما عزز تماسكه وانضباطه داخل الملعب.

كما أشاد التابعي بأحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه الوحيد الذي يصرح بصدق وبدون مبالغة أو مجاملات.

وفي الوقت نفسه، وجه التابعي انتقادات حادة للمدرب الدنماركي ييس توروب بعد خروج الأهلي من كأس مصر، مشيرًا إلى غياب الفكر التدريبي الواضح، ومستشهدًا بخسائر الفريق أمام إنبي في كأس الرابطة، وأمام المصرية للاتصالات في كأس مصر.