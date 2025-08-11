إعلامي يكشف عن حجم مديونيات الأهلي والزمالك لـ ستاد القاهرة

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن حجم قيمة المديونات على كلا من النادي الأهلي والزمالك لهيئة ستاد القاهرة.

وكتب إسلام صادق على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مديونيات الأهلي والزمالك لهيئة ستاد القاهرة متقاربة، وأندية الشركات ليس عليها مستحقات ولم نتحدث مع أي إعلامي خلال الساعات الماضية في هذا الشأن".

من ناحية أخرى استأنف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.