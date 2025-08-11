سيف زاهر: هي الناس عاوزه ايه من الشناوي

علق الإعلامي سيف زاهر علي الانتقادات الاذعة الموجة لحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي في الفترة الأخيرة.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “هي الناس عاوزه ايه من كابتن الأهلي الشناوي شارك أو كان بديل الهجوم شغال عليه”.

علي الجانب الآخر، منح الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأحد، قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.