راحة سلبية للأهلي قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة فاركو في الدوري

منح الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه المارد الأحمر فريق فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.