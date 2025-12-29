قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمستهل تعاملات الأسبوع بشكل نسبي، مقارنة بزيادات كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل تعاملات يوم الأثنين 29 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5205 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3470 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  48720  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

سعر الذهب عالميا يوم الإثنين 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4532.63 دولار أمريكي.

أسعار الذهب الاسوق المحلية الجنيه الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

سفرة رأس السنة
عمرو أديب ومحمود العسيلي
الزبادى اليونانى بالفواكه
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
