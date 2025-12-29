سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمستهل تعاملات الأسبوع بشكل نسبي، مقارنة بزيادات كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل تعاملات يوم الأثنين 29 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5205 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 48720 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

سعر الذهب عالميا يوم الإثنين

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4532.63 دولار أمريكي.