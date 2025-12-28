استقرار مؤقت بعد ارتفاعات عنيفة.. سعر الذهب في مصر الآن

ارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.5%، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي علي المعدن الأصفر كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل تراجع الدولار الأمريكي.

وشهدت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع استقرارا نسبي، مقارنة بارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية سجلت زيادة تقترب من الـ300 في الجرام الواحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5205 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 48720 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4532.62 دولار.