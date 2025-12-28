قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
اقتصاد

استقرار مؤقت بعد ارتفاعات عنيفة.. سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.5%، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي علي المعدن الأصفر كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل تراجع الدولار الأمريكي.

وشهدت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع استقرارا نسبي، مقارنة بارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية سجلت زيادة تقترب من الـ300 في الجرام الواحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5205 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3470 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  48720  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا 

سجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4532.62 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب محليا سعر الذهب اليوم سعر بيع الذهب جرام الذهب عيار 21

