القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
اقتصاد

سعر الذهب محليا بمستهل التعاملات المسائية اليوم

علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب صعودا كبيرا في الأسواق المحلية والعربية والعالمية بنسبة متفاوتة، علي مدار تعاملات الأيام الماضية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6090 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5205 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3480 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3470 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  48720  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 216480 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 215770 جنيها.

