اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد سقوط الأمطار.. جولة تفقدية لرئيس صرف الإسكندرية

ميرنا محمود

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مرورًا ميدانيًا، أثناء النوة الحالية، لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة، وراجع خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اللحظية، والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع ب ١٥٠ سيارة ومعدة علي مستوي المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين طوال فترة التقلبات الجوية.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

برفقة رحمة محسن.. أحمد العوضى يروج للمسلسل الرمضانى علي كلاي

بفستان روز.. ظهور لافت للقاء الخميسي

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

