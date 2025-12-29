اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر مداهم، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد خالد محمد حسن الشهير بـ"مداهم" الي محكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوي خادش الحياء.

اعترف المتهم بقيامه بغسل ما يقرب من 65 مليون جنيه، وهي مبالغ جنى معظمها من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في بث مقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات خادشة ومخالفة للآداب العامة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية كبيرة.

وأكدت التحريات أن المتهم استغل تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية بهدف إضفاء شرعية قانونية على أموال مشبوهة المصدر



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، الذي يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اعتاد إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل، تبث محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية، في مسعى واضح لتحقيق شهرة سريعة وأرباح ضخمة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكن من ضبط المتهم عقب توافر معلومات دقيقة بشأن أنشطته المشبوهة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.