مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رياضة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية

كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب تغييرات بارزة في ترتيب المجموعات، مع تصاعد المنافسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وسط تقارب النقاط في معظم المجموعات.

المجموعة الأولى:

تتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما لا تزال فرص باقي المنتخبات قائمة للتأهل.

المغرب: 4 نقاط

مالي: نقطتان

زامبيا: نقطتان

جزر القمر: نقطة واحدة

المجموعة الثانية:

فرض منتخب مصر سيطرته الكاملة على المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز في مباراتيه، ليقترب من التأهل رسميًا، بينما يشهد الصراع على البطاقة الثانية منافسة قوية.

مصر: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

زيمبابوي: نقطة واحدة

أنجولا: نقطة واحدة

المجموعة الثالثة:

واصل منتخب نيجيريا عروضه القوية متصدرًا المجموعة الثالثة، في حين يسعى منتخب تونس لتثبيت موقعه وضمان التأهل في الجولة المقبلة.

نيجيريا: 6 نقاط

تونس: 3 نقاط

أوغندا: نقطة واحدة

تنزانيا: نقطة واحدة

المجموعة الرابعة:

تقاسم منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتابع منتخب بنين مطاردتهما، ما يجعل الجولة القادمة حاسمة.

السنغال: 4 نقاط

الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط

بنين: 3 نقاط

بوتسوانا: بلا نقاط

المجموعة الخامسة:

نجح منتخب الجزائر في فرض نفسه على صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز في كل مبارياته، فيما تتنافس بوركينا فاسو والسودان على المركز الثاني.

الجزائر: 6 نقاط

بوركينا فاسو: 3 نقاط

السودان: 3 نقاط

غينيا الاستوائية: بلا نقاط

المجموعة السادسة:

تستمر المنافسة في المجموعة السادسة بين كوت ديفوار والكاميرون اللذين يتقاسمان الصدارة، مع بقاء فرصة موزمبيق قائمة للتأهل.

كوت ديفوار: 4 نقاط

الكاميرون: 4 نقاط

موزمبيق: 3 نقاط

الجابون: بلا نقاط.

