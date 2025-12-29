تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية

أعلن الجيش التايواني اليوم الاثنين أنه نشر قواته على خلفية المناورات العسكرية التي أعلنتها الصين حول الجزيرة، في تصعيد جديد للتوتر بين بكين وتايبيه.

وقال مكتب الرئاسة التايواني في بيان إنه "يدين التدريبات الصينية ويدعو بكين إلى التوقف عن الاستفزازات غير المسؤولة التي تهدد السلام والاستقرار الإقليمي".

من جانبها، أعلنت الصين أن قواتها الجوية والبحرية وقواتها الصاروخية ستشارك في تدريبات مشتركة حول تايوان، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تحذير القوى الانفصالية والتدخلات الخارجية". ولم تذكر بكين أي دولة محددة في بيانها الصادر صباح الاثنين، رغم أن المناورات جاءت بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين أي إجراء ضد تايوان.

وتعد تايوان جزيرة ذات حكم ذاتي تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وانفصلت عن البر الرئيسي عام 1949 إثر الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، تدير شؤونها بنفسها، رغم أن الصين تعتبرها جزءاً من أراضيها.