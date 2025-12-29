من المستشفى.. ميار الببلاوي تطلب الدعاء لنجلها

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عن تعرض نجلها لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت ميار الببلاوي صورا لنجلها من داخل المستشفى و علقت قائلة: يارب انت الشافى المعافى اشفيلى ابنى شفاء لا يغادر سقما سلامتك يا قلب أمك.

وكانت قد كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن رأيها بعد قرار تأييد حبس الشيخ محمد أبو بكر ، وذلك على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما ودفعتها إلى رفع دعوى قضائية ضد الشيخ بعد الاساءة لها.

وقالت ميار الببلاوي : بالتأكيد أشكر القضاء العادل الذى انصفني بعد ما تعرضت له من أذى نفسي وظلم كبيرين، وذلك لمجرد أني لم أفهم سؤال وجه لى وكان الرد تجريح وإهانة ، مما تسبب فى تأثير سلبي واضح على صورتي كإعلامية وأم وزوجة أيضا.

وأضافت ميار الببلاوي : كنت ليل ونهار أدعي المولى عز وجل أن يرجعلى حقي من شخص من المفترض أنه يسعي لتعليم الناس دينها فكان أمر صعب، وقد قدمت كل الأوراق والمستندات التى تثبت حسن النوايا الخاص بى وتؤكد أن هذا الرجل يتصيد لى الأخطاء وزلة لساني وأذاني.