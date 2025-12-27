الإعلامية الدكتورة منى العمدة: "بودكاست القمة" يقدم محتوي تحليلي عن السوق العقاري العربي والخليجي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أعلنت الإعلامية الدكتورة منى العمدة عن إطلاق بودكاست «القمة»، عازمة على أن تُقدّم من خلاله محتوى تحليليًا واستراتيجيًا عن السوق العقاري العربي والخليجي، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية بوصفها المحرك الأبرز للتحولات العقارية والاستثمارية في المنطقة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي التركيز على السوق السعودي انطلاقًا من الرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – عبر رؤية 2030، في شتى المجالات والتي بدورها أعادت صياغة المشهد العقاري والاستثماري في المملكة، ورسّخت مكانتها كقوة إقليمية رائدة في تطوير المدن والمشروعات الكبرى، وجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار العقاري.

منى العمدة: "القمة" يهدف لرصد التحولات للمشروعات والرؤى التنموية الطموحة

كما يتزامن إطلاق البودكاست مع توقيت يشهد فيه القطاع العقاري بالمنطقة تحولات كبرى مدفوعة بمشروعات نوعية ورؤى تنموية طموحة، حيث يهدف «القمة» إلى رصد هذه التحولات وتحليلها بعمق، وربطها بفرص الاستثمار والتنمية المستدامة، بما يواكب توجهات دول الخليج نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية.

وقالت الدكتورة منى العمدة إن بودكاست «القمة» يسعى إلى بناء وعي عقاري مهني لدى المشاهد العربي، من خلال محتوى يعتمد على التحليل والخبرة، مع إبراز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة التحول العقاري إقليميًا ودوليًا، بما يدعم المستثمرين والمطورين في فهم السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

منى العمدة: أقدم محتوي عقاري فريد يبسط مفاهيم السوق بسلاسة

وأوضحت أن البودكاست يحمل شعار «القمة… طريقك للريادة في سوق العقارات»، ليعكس رسالته في تبسيط مفاهيم السوق العقاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية  مؤكدة على أنها تسعى لتقديم محتوى عقاري فريد لم يُقدّم من قبل حتى يكن موضع استفادة للجميع في المجال العقاري.

وشدّدت الإعلامية منى العمدة على أن بودكاست «القمة» لن يقتصر على استعراض المشروعات الكبرى فحسب، بل سيخاطب المواطن العربي والخليجي بمحتوى شامل ومبسط ولم يقدم من قبل، ليكون مرجعًا معرفيًا موثوقًا يلبّي احتياجاته ويجيب عن مختلف تساؤلاته المتعلقة بالسوق العقاري.

منى العمدة: رؤية 2023 أهم أولويات "القمة"

ويركز «القمة» على المبادرات والمشروعات المرتبطة بأهداف رؤية 2030، مع تسليط الضوء على مفاهيم الابتكار العقاري، والاستدامة، والتطوير العمراني الذكي، وهي عوامل جعلت السوق السعودي نموذجًا رائدًا ووجهة جاذبة للمستثمرين والمطورين على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

كما يقدم البودكاست محتوى تحليليًا عميقًا من خلال استضافة نخبة من كبار المطورين والمستثمرين وخبراء العقارات وصناع القرار، ليشكل مرجعًا معرفيًا لفهم ديناميكيات الأسواق العقارية وآليات الاستثمار وفرص النمو.

ولا يقتصر «القمة» على السوق السعودي، بل يتناول أيضًا تطورات الأسواق العقارية في الإمارات وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب حلقة مخصصة للسوق العقاري المصري، بما يوفر رؤية شاملة لتجارب الاستثمار في المنطقة.

ويُقدَّم البودكاست ضمن قالب إعلامي احترافي، يبدأ بمقدمة موجزة، تليها الفقرة الحوارية الرئيسية «حوار القمة»، ثم فقرة تفاعلية بعنوان «كتالوج القمة» تقدم معلومات ونصائح عملية بأسلوب مبسط يساعد المشاهد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا وثقة.

