استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
برلمان

الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات مخالفات وحدات الطعام المتنقلة

معتز الخصوصي

منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروع الذى يقوم به تشجيعا من الدولة ، هذا بالإضافة إلى منح الحكومة تسهيلات كثيرة للشباب لإقامة عربات الطعام المتنقلة.

وبعد تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة ظهرت بعد العوائق أمام تنفيذه، الأمر الذي تطلب إعادة النظر فى القانون مرة اخر.

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.

العقوبات

ووضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

الإعفاءات


ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

حالات وقف النشاط
وحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

الكاتب الصحفي أسامة الألفي

تتويج «الألفي» بدرع العطاء الثقافي من «أدب الخيال العلمي»

فرقة سويت ساوند

سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية بمناسبة عيد الحب في سيد درويش

وننسي اللي كان

عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يقدمان ادوار جديدة مختلفة في "وننسي اللي كان"

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

