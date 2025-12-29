أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

تشققات الكعبين من المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات، وقد يُصاب أي شخص بـ تششقات الكعب، ولكن بعض العوامل تزيد من احتمالية حدوثها، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلي ميرور.

أسباب تشقق الكعب..

-ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف، مثل الصنادل.

-الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.

-استخدام أنواع الصابون القاسية على الجلد.

-برودة و جفاف الجلد.

-الطقس البارد والجاف.

-الوقوف لفترات طويلة.

كما أن بعض المكشلات الصحية قد تكون سببًا أيضًا في جفاف وتشقق الكعبين، مثل:

-قصور الغدة الدرقية: حيث لا تُنتج الغدة الدرقية كميات كافية من بعض الهرمونات.

-التهاب الجلد الاخمصي لدى الأطفال: حالة جلدية تصيب الأطفال الصغار.

-متلازمة شوغرن: مرض مزمن يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الرطوبة الكافية.

-قدم الرياضي: عدوى فطرية تصيب القدم.

-نتوءات الكعب أو الشوكة العظمية: زوائد عظمية تتكوّن في أسفل الكعب.

مكونات وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

مياه ساخنة

شاور جيل

حجر لفرك القدم

زيت زيتون

كريم ترطيب للقدم

ليمونة مقطوعة

جوارب

طريقة الوصفة الطبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

أنقعي القدم في خليط المياه الساخنة مع الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أفركي القدم المنقوعة بالحجر جيدا للتخلص من التشققات بعد دهنه بزيت الزيتون جيدًا لتقشير الجلد الزائد.

أدهني القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

ثبتي نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.

تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة النتيجة.