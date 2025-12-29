قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
رنا عصمت

تشققات الكعبين من المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات، وقد يُصاب أي شخص بـ تششقات الكعب، ولكن بعض العوامل تزيد من احتمالية حدوثها، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلي ميرور.

أسباب تشقق الكعب..

 

-ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف، مثل الصنادل.

-الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.

-استخدام أنواع الصابون القاسية على الجلد.

-برودة و جفاف الجلد.

-الطقس البارد والجاف.

-الوقوف لفترات طويلة.

كما أن بعض المكشلات الصحية قد تكون سببًا أيضًا في جفاف وتشقق الكعبين، مثل:

-قصور الغدة الدرقية: حيث لا تُنتج الغدة الدرقية كميات كافية من بعض الهرمونات.

-التهاب الجلد الاخمصي لدى الأطفال: حالة جلدية تصيب الأطفال الصغار.

-متلازمة شوغرن: مرض مزمن يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الرطوبة الكافية.

-قدم الرياضي: عدوى فطرية تصيب القدم.

-نتوءات الكعب أو الشوكة العظمية: زوائد عظمية تتكوّن في أسفل الكعب.

مكونات وصفة طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

مياه ساخنة

شاور جيل

حجر لفرك القدم

زيت زيتون

كريم ترطيب للقدم

ليمونة مقطوعة

جوارب 

طريقة الوصفة الطبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

أنقعي القدم في خليط المياه الساخنة مع الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أفركي القدم المنقوعة بالحجر جيدا للتخلص من التشققات بعد دهنه بزيت الزيتون جيدًا لتقشير الجلد الزائد.

أدهني القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

ثبتي نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.

تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة النتيجة.

أبرزها الغدة الدرقيةعواما خفية وراء تشقق الكعب تشقق الكعب اسباب تشقق الكعب تشقق الكعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وحدة سكنية

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أسعار الدولار

تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

المصحة

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

السيارة الكيوت

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

ترشيحاتنا

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

بالصور

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد