مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود

كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، تفاصيل أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالقلعة الحمراء، داخل النادي الأهلى.

وقال مجدي عبدالغني ، عبر تصريحات عبر قناة الشمس : “محمد الشناوي من الشخصيات المحترمة، ومن حراس المرمى اللي عمل تاريخ لنفسه”.

وأضاف: "الشناوي زعلان إنه قاعد .. ودا حقه، ومصطفى شوبير لاعب واعد، يلعب ميلعبش دي بتاعت المدرب، لكن أنا بتكلم على الشناوي، معنى كدة في شرخ موجود، معنى كدة في جرح اتفتح، ولازم يتداوى".

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الحارس محمد الشناوي بشأن قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن: "مصدر مقرب من محمد الشناوي: اللاعب مستاء ومستغرب من قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت، لكنه لم يعترض أو يدخل في أي أزمة مع ريبيرو أو محمد يوسف".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل اتحاد الكرة موقف محمد الشناوي من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لبرنامج ستاد المحور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لديه ثقة كبيرة في محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وسيضمه لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، حتى لو غاب الحارس الدولي عن المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأحمر.