هل بقى عندهم خوف وقلق؟.. شوبير يعلق على مستوى الحكام في الدوري

علق الإعلامي أحمد شوبير على مستوى الحكام في بطولة الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر حسابه على موقع فيسبوك: “التحكيم شويه عايز أكلم عليه اللياقة البدنية كويسة وده جميل، لكن أنا شايف محتاجين رؤية فنية وأوسكار رويز رئيس اللجنة شغال على ده لكن فيه حاجة ناقصة مش عارف أيه هى”.

وأضاف شوبير: "أتمنى من مساعدي رويز شيء حضرتك اشتغل لصالح المنظومة مش علشان نفسك، المناصب بتيجي وتروح لكن السيرة هي اللي بتظل وبتدوم».

وختم شوبير: “هل شخصية الحكام متفهمش هل الحكام بقى عندهم حتة خوف أو حتة قلق؟، مش عارف آه فيه اجتهاد لكن فيه حاجة مفقودة لازم يشتغل عليها رويز ومعاونوه”.

وانطلق الموسم الجديد 2025-2026 بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، ما أتاح صعود ثلاثة أندية من الدرجة الثانية للانضمام إلى 18 فريقًا من أندية الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويواجه الفريق في أول عشر جولات اختبارات قوية، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، ثم القمة المنتظرة أمام الزمالك في الجولة التاسعة.