بيبو يعلن تشكيل الجونة ضد كهرباء الإسماعيلية فى الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الجونة تحت قيادة أحمد مصطفي بيبو عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة ضد كهرباء الإسماعيلية بعد قليل فى دوري نايل.

ويحل الجونة ضيفاً ثقيلاً على حساب كهرباء الإسماعيلية بعد قليل فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب إستاد الإسماعيلية فى الجولة الأولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة ضد كهرباء الإسماعيلية على نحو التالى:

أحمد مسعود، خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد، نور السيد، بلال السيد، حفي إبراهيم، أحمد جمال، محمد النحاس، صمويل أوجو.

على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين، عبد الجواد تعلب، رضا صلاح، محمد محمود، محمود حسونة، أليو جاتا، علي الزاهدي، أرنو راندريانانتيناينا، ألفا توراي.