البنك الأهلي يعلن تشكيله لمواجهة غزل المحلة في افتتاح الدوري المصري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد أوفا.

فيما ضمت دكة البدلاء: أحمد صبحي، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولي، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

وتسعى كتيبة طارق مصطفى لافتتاح الموسم الجديد بنتيجة إيجابية أمام جماهيرها، فيما يطمح غزل المحلة لفرض مفاجأة مبكرة في انطلاقة الدوري.