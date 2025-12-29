مصر تعمل في جيبوتي.. 7 شركات لتنفيذ مشروعات كبرى وتكليف رئاسي للاستثمار في اللوجستيات

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي ، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري ، بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص المصري المتخصصة في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.

أكد رئيس جمهورية جيبوتي أن هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية والتاريخية بين جيبوتي ومصر والتى تمثل حجر الأساس في خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جمهورية جيبوتي في 23 أبريل 2025 والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وأهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع عمق العلاقات الثنائية المتميزة والعمل على تأسيس مجلس الاعمال المصري الجيبوتي خاصة مع الدور المحوري لكل من مصر وجيبوتي في محيطهما الإقليمي والدولي ومع ماتشهده مصر من تطور كبير في كافة المجالات.

وأكد على أهمية التعاون المشترك في جميع الأنشطة من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين ومشيداً بالمشروعات المشتركة التي يتم افتتحها تباعا في جيبوتي والتي تعد أحد مخرجات ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي ومرحبا بكافة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية و النقل والمناطق الصناعية و اللوجستية و الزراعية و السياحية وغيرها من المشروعات في جيبوتي لما تتمتع به من احترافية وخبرة كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها.

ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري

ومن جانبة، أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير وزير الصناعة والنقل عن تقديرة الكامل لاتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة رئيس جمهورية جيبوتي ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلي الرئيس إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي والشعب الجيبوتي الشقيق .

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بأن يشمل الوفد المصري في هذه الزيارة الهامة عدداً من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري حيث يضم الوفد 7 شركات مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية ، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم جيبوتي والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة سيادتكم ، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.

وأشار إلى عدد من النتائج والمخرجات الخاصة بزيارة رئيس الجمهورية إلى جيبوتي كافتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025، و افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 ووتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضراء يوم السبت الموافق27 ديسمبر 2025 في انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضراء.

وشدد على التباحث المثمر مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لزيادة حجم التبادل التجاري و التعاون المشترك في قطاعات النقل والصناعة و الزراعة والسياحة والعمل على وضع خطة شاملة لاقامة مشروعات تكاملية و تجارية وزراعية بين مصر وجيبوتي مشيرا إلى الحرص على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر للرئيس إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في جيبوتي مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب الجيبوتي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر الى جيبوتي خاصة مع وجود إرادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين.