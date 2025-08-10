موعد مباراة الأهلي وفاركو القادمة بالدوري

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ملف مباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتحول التركيز مباشرة نحو الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر، تحت قيادة ريبيرو، لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز في أول اختبار محلي للمدرب الإسباني منذ توليه مسؤولية الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة. وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد صراع شرس استمر حتى الجولات الأخيرة.

وانطلق الموسم الجديد 2025-2026 بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، ما أتاح صعود ثلاثة أندية من الدرجة الثانية للانضمام إلى 18 فريقًا من أندية الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويواجه الفريق في أول عشر جولات اختبارات قوية، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، ثم القمة المنتظرة أمام الزمالك في الجولة التاسعة.