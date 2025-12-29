من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة

كشف الفنان خالد محروس كواليس العرض المسرحي «جاهين ضحكة مصر» بمناسبة مولده، مؤكدًا أن الفن الحقيقي لا يموت طالما ظل هناك تواصل بين الأجيال.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على العرض يعكس شغف الجمهور، خاصة الشباب، بالتعرف على رموزهم الثقافية وفي مقدمتهم الشاعر الكبير صلاح جاهين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" إن امتلاء قاعة المسرح بالكامل شكل له سعادة خاصة، موضحًا أن فكرة اندثار الفن الحقيقي غير صحيحة، مضيفًا: «الناس جاءت لتسمع وتعرف وتشاهد من هو صلاح جاهين، وغيره من رموز الإبداع، ومصر ستظل عامرة بأبنائها».

وأضاف أن عرض «جاهين ضحكة مصر» قُدم على خشبة المسرح القومي بتنظيم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشارك فيه عدد من الفنانين الموهوبين من العازفين والمغنين والرواة، حيث استعرضوا محطات مهمة من حياة صلاح جاهين، وقدموا مختارات من رباعياته وأشعاره وأغانيه التي لا تزال حاضرة في وجدان المصريين.

وأوضح أن العرض اعتمد على أسلوب الحكي والسرد، مشيرًا إلى أن المشاركين قاموا بدور الرواة الذين يحكون رحلة صلاح جاهين منذ نشأته وبدايات اكتشاف موهبته على يد مدرس الرسم في المرحلة الإعدادية، مرورًا بتنوع مواهبه بين الشعر والكاريكاتير والأغنية والسينما، وصولًا إلى تحوله إلى أحد أبرز رموز الفن المصري.



