قبل وفاته بعد صراع مع المعرض.. ماذا قال دقدق في ندوة بموقع صدى البلد

توفي اليوم، مؤدي المهرجانات الشعبية دقدق، أحد مؤسسي فرقة الصواريخ وصاحب الأغنية الشهيرة “إخواتي”.

وتوفي مؤدي المهرجانات دقدق، بعد صراع مرير مع مرض سرطان المخ، ترك خلاله أثرًا كبيرًا في قلوب محبّيه وزملائه في الوسط الفني.

وكان دقدق قد دخل في غيبوبة خلال الفترة الماضية الماضية إثر تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بورم سرطاني في المخ، قبل أن يعلن المقربون منه نبأ وفاته، وسط حالة واسعة من الحزن بين جمهوره ورواد موسيقى المهرجانات.

دقدق في ندوة بموقع صدى البلد

وفي تصريح سابق له، كشف مطربا المهرجانات فانكى ودقدق عن سبب تسمية المهرجان بـ"لاء لاء" .

وقال فانكى خلال ندوة صدى البلد، إن "لاء" جاءت على هيئة اعتراض، لان كل الجيل يقول حاليا "لاء" على اى شىء وأنا واحد من هذا الجيل، موضحا أن دوره فى المهرجان كان ترديد كلمة "لاء لاء" فقط.

وقال دقدق إنه قام بتأليف باقى أغاني المهرجان وقام بغنائه بالكامل، معبرا عن سعادته برد فعل الجمهور على المهرجان وانتشاره وما حققه من نجاح.