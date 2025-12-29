قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: جاهزون لدعم هيئة الأوقاف بخبرات وإمكانات شركاتنا

وزيرا قطاع الأعمال العام والأوقاف
وزيرا قطاع الأعمال العام والأوقاف
علياء فوزى

استقبل الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس محمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الجديدة، وذلك لبحث تنشيط التعاون في عدد من المجالات المشتركة بين الوزارتين.

 استهل وزير الأوقاف ، اللقاء بالترحيب بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له، مؤكدًا سعادته بالزيارة وبالروح الصادقة في إحداث طفرة في التعاون في مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين، لا سيما ما يتصل باستثمار بعض أصول هيئة الأوقاف ذات الصبغة التاريخية، وهو ما يجعل الأمل معقودًا على هذا التعاون المعزز لإحداث نقلة حقيقة نحو تحقيق نجاحات كثيرة مأمولة من تشبيك الجهود بين الوزارتين.

من جانبه، أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن أحد مهام قطاع الأعمال العام يتمثل في إحداث التوازن المطلوب في السوق المصرية في عدد من القطاعات.

خبرات شركات قطاع الأعمال

وأعرب الوزير ، عن استعداده التام لتقديم خبرات شركات قطاع الأعمال في مجالات عديدة منها المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والفنادق إلى وزارة الأوقاف من أجل الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارتين لخير المجتمع والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق بين الجانبين على الشروع فورًا في عدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون وتذليل أي معوقات تعترض مجالات العمل الثنائي، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة للعمل المكتبي والميداني، وإحياء عدد من الأعمال المتوقفة منذ سنوات، فضلاً عن التوافق على مسار زمني منضبط لتحقيق الإنجازات المطلوبة.

حضر الاجتماع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام المستشار محمد حجازي – المستشار القانوني للوزير، وأمل صالح – مستشار الوزير للشركات المشتركة، وعمرو عطيه – العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و هشام الدميري – العضو المنتدي التنفيذي لشركة إيجوث.

فيما حضر من وزارة الأوقاف خالد الطيب مدير هيئة الأوقاف المصرية، و عبد الرحيم عمار – مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد النحاس المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والمهندسة مها شطا المستشار الهندسي لمدير هيئة الأوقاف، و أسامة فؤاد المحامي بهيئة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة.

وزير قطاع الأعمال العام وزير الأوقاف الشركات التابعة القابضة للسياحة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

4.7% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبر 2025

جانب من الجولة

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

الريال السعودى

أسعار الدولار والعملات في السعودية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

