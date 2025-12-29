وزير قطاع الأعمال: جاهزون لدعم هيئة الأوقاف بخبرات وإمكانات شركاتنا

استقبل الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس محمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الجديدة، وذلك لبحث تنشيط التعاون في عدد من المجالات المشتركة بين الوزارتين.

استهل وزير الأوقاف ، اللقاء بالترحيب بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له، مؤكدًا سعادته بالزيارة وبالروح الصادقة في إحداث طفرة في التعاون في مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين، لا سيما ما يتصل باستثمار بعض أصول هيئة الأوقاف ذات الصبغة التاريخية، وهو ما يجعل الأمل معقودًا على هذا التعاون المعزز لإحداث نقلة حقيقة نحو تحقيق نجاحات كثيرة مأمولة من تشبيك الجهود بين الوزارتين.

من جانبه، أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن أحد مهام قطاع الأعمال العام يتمثل في إحداث التوازن المطلوب في السوق المصرية في عدد من القطاعات.

خبرات شركات قطاع الأعمال

وأعرب الوزير ، عن استعداده التام لتقديم خبرات شركات قطاع الأعمال في مجالات عديدة منها المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والفنادق إلى وزارة الأوقاف من أجل الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارتين لخير المجتمع والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق بين الجانبين على الشروع فورًا في عدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون وتذليل أي معوقات تعترض مجالات العمل الثنائي، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة للعمل المكتبي والميداني، وإحياء عدد من الأعمال المتوقفة منذ سنوات، فضلاً عن التوافق على مسار زمني منضبط لتحقيق الإنجازات المطلوبة.

حضر الاجتماع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام المستشار محمد حجازي – المستشار القانوني للوزير، وأمل صالح – مستشار الوزير للشركات المشتركة، وعمرو عطيه – العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و هشام الدميري – العضو المنتدي التنفيذي لشركة إيجوث.

فيما حضر من وزارة الأوقاف خالد الطيب مدير هيئة الأوقاف المصرية، و عبد الرحيم عمار – مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد النحاس المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والمهندسة مها شطا المستشار الهندسي لمدير هيئة الأوقاف، و أسامة فؤاد المحامي بهيئة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة.