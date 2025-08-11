قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مفاجآت في توقعات شوبير لنتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

علا محمد

كشف الإعلامى أحمد شوبير، توقعاته بشأن نتائج الجولة الثانية من مباريات من الدوري المصري .

وقال شوبير خلال فيديو نشره من تصريحاته الاذاعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"انا بتوقع ماتشات هتكون صعبة و شايف ان زد مع سيراميكا التعادل هيكون اقرب لهذا اللقاء , اتحاد مع مودرن مباراة قد تقود الى التعادل ، بيراميدز مع الاسماعيلى اقرب لبيراميدز ، الجيش مع المصري أقرب للمصرى ، بتروجيت مع كهربة الاسماعلية أقرب لبتروجيت  ، وأخيرا الأهلى مع فاركو أقرب للأهلى ، حرس الحدود مع البنك الأهلى أقرب للبنك الأهلى ، انبي مع دجلة أقرب للتعادل، غزل المحلة مع سموحة أقرب للتعادل ، الزمالك مع المقاولون  العرب أقرب للزمالك".

وانطلق الموسم الجديد 2025-2026 بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، ما أتاح صعود ثلاثة أندية من الدرجة الثانية للانضمام إلى 18 فريقًا من أندية الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويواجه الفريق في أول عشر جولات اختبارات قوية، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، ثم القمة المنتظرة أمام الزمالك في الجولة التاسعة.


 

الاعلامى أحمد شوبير ت الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري

