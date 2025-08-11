لاعب الزمالك السابق: رحيل إمام عاشور إلى الأهلي قهرني

أكد صلاح سليمان، لاعب نادي الزمالك السابق، أن التدعيمات الجديدة التي أبرمها النادي في الصيف تحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "شيكو بانزا لاعب مقاتل ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن يحتاج إلى حدوث تفاهم مع باق اللاعبين".

وأضاف: "خوان ألفينا من أهم الصفقات التي أبرمها الزمالك وسيضيف بقوة لاسكواد نادي الزمالك، وبشكل عام صفقات الزمالك جيدة من الناحية الفنية".

وتابع: “لم أحزن من انضمام زيزو إلى النادي الأهلي مطلقا، وما أحزنني هو رحيل إمام عاشور إلى الأهلي”.

وواصل: “رحيل إمام عاشور إلى الأهلي “قهرني”، لأنه لاعب كواليتي مختلف”.