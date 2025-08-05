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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يصدم جماهير الأهلي بشان موعد عودة إمام عاشور ومروان عطية

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف إمام عاشور نجم الفريق من العودة للمشاركة عقب اصابته ، في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وتحديدا في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي.


وأكد  شوبير، في برنامجه الإذاعي:  "سألت هو إمام عاشور ومروان عطية هيتواجدان في مباراة الأهلي المقبلة أمام مودرن سبورت في افتتاح بطولة الدوري المصري يوم السبت؟.. اتقالي مين قالك كدا مش موجودين ولا مباراة مودرن ولا مباراة فاركو".

وأضاف: "كمان سألت المسئول ده أنا سامع أن مروان مموت نفسه في التمرين.. قالي مروان أصلا لسه مبدأش التأهيل، لأنه عامل عملية فتاء ودي صعبة وليست سهلة".

وأكمل: "كمان المسؤول قالي إمام عنده كسر في الترقوة، ودي مش سهلة، هو عمل العملية في أمريكا بشكل ممتاز، ولكنه سيحتاج لبعض الوقت من أجل الشفاء الكامل".

واختتم"عرفت أن إمام هيغيب أول ثلاث مباريات من الدوري، أيوه زي ما بقول كدا وهيرجع على المباراة الرابعة، ودي رؤية الطبيب، حتى يتم شفائه بشكل كامل".

امام عاشور مروان عطيه شوبير الاهلي

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