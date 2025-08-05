أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الثلاثاء 5 - 8 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة السنغال ضد نيجيريا فى أمم أفريقيا للمحليين.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



الكونغو X السودان – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS 6

السنغال X نيجيريا – الساعة 8 مساءً على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا



مالمو إف إف X إف سي كوبنهاجن – الساعة 8 مساءً

دينامو كييف X بافوس – الساعة 9 مساءً

راينجرز X بلزين – الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الودية

باير ليفركوزن X بيسا – الساعة 7 مساءً

نوتنجهام فوريست X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً