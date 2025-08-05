أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الثلاثاء 5 - 8 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة السنغال ضد نيجيريا فى أمم أفريقيا للمحليين.
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
الكونغو X السودان – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS 6
السنغال X نيجيريا – الساعة 8 مساءً على قناة beIN SPORTS 6
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا
مالمو إف إف X إف سي كوبنهاجن – الساعة 8 مساءً
دينامو كييف X بافوس – الساعة 9 مساءً
راينجرز X بلزين – الساعة 9:45 مساءً
مواعيد مباريات الودية
باير ليفركوزن X بيسا – الساعة 7 مساءً
نوتنجهام فوريست X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً