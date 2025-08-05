مانشستر سيتي يتحرك لحسم مستقبل رودري بعرض ضخم يمتد حتى 2029.. اعرف السبب

، يستعد نادي مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد وضخم للاعب خط وسطه الإسباني رودري، في محاولة لحسم مستقبله وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد المتكررة لضمه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة مانشستر سيتي ترى في تمديد عقد رودري أولوية قصوى، نظراً لدوره الحيوي في وسط الملعب، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه منذ انضمامه إلى الفريق. وتشير التقارير إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى صيف عام 2029، وسيجعل رودري ثاني أعلى لاعب أجرًا في النادي بعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

كان رودري قد تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر الماضي، أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر خلال موسم 2024-2025، قبل أن يعود للمشاركة في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري أمام فريق بورنموث، ومن ثم السفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

رغبة مانشستر سيتي في الحفاظ على رودري تأتي انعكاسًا لثقة المدرب بيب جوارديولا في قدراته، حيث يُعد ركيزة أساسية في أسلوب لعب الفريق، لما يتمتع به من رؤية تكتيكية وقدرة عالية على قطع الكرات وبناء الهجمات من العمق.

وبينما يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، خصوصًا في ظل سعيه لتدعيم خط وسطه بعد رحيل مجموعة من نجومه المخضرمين، فإن العرض الجديد من السيتي قد يغلق الباب تمامًا أمام أي تحرك إسباني في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسات تفاوض رسمية بين إدارة السيتي وممثلي اللاعب لحسم تفاصيل العقد، الذي سيعزز من استقرار الفريق ويؤمن أحد أبرز مفاتيح نجاحه لسنوات مقبلة.