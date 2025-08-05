وصول منتخبات عالمية إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد تحت 19 عامًا

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية وصول بعثات منتخبات النرويج، المكسيك، الأرجنتين، ألمانيا، جزر الفارو، الأوروجواي، فرنسا وسلوفينيا، وذلك استعدادًا لانطلاق النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة.

ويأتي وصول هذه المنتخبات في إطار التحضيرات النهائية للمشاركة في البطولة العالمية التي تُعد من أبرز الأحداث على أجندة الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث تحتضن القاهرة فعالياتها بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات الشابة الطامحة في التتويج باللقب.

وتسعى مصر من خلال هذا الحدث الرياضي العالمي إلى تأكيد قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى بكفاءة عالية، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية مميزة في الملاعب والفنادق ووسائل الانتقال، بما يليق بمكانتها الدولية في رياضة كرة اليد.

وتُعد هذه النسخة محطة مهمة لاكتشاف نجوم المستقبل في عالم كرة اليد، حيث يترقب المتابعون انطلاق المنافسات التي من المنتظر أن تشهد مستويات فنية قوية ومنافسة محتدمة بين المدارس الأوروبية والأمريكية واللاتينية المشاركة.