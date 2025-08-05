انطلاق دورة مدربي القوس والسهم الدولية للمستوى الأول

بدأت أمس الاثنين، دورة مدربي القوس والسهم الدولية المستوى الأول والتي ينظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم، بدعم من التضامن الأولمبي، ويستضيفها الاتحاد المصري للقوس والسهم خلال الفترة وتستمر حتى يوم 8 أغسطس الجاري في القاهرة.

ويشارك في هذه الدورة 11 مدرباً و8 مدربات يمثلون 5 دول أفريقية هي ليبيا ومالي والمغرب وزيمبابوي ومصر.

ويحاضر في هذه الدورة الخبير الدولي تيم سوان من بريطانيا، ويعاونه الكابتن محمد خيرت مدرب المنتخب المصري الأسبق.

وشهد افتتاح الدورة حضور كل من اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، و أحمد طارق أميري رئيس الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم، والعميد هاني حسين رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسين الأداء الفني للمدربين من خلال تطوير المباديء العامة للعمل مع المبتدئين وصغار السن والكبار وذوي الهمم.