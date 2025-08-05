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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر أمام كوريا في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما

منتخب اليد تحت ١٩ عام
منتخب اليد تحت ١٩ عام
إسراء أشرف

يواصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، استعداداته قبل ساعان من انطلاق منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية في السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ الأربعاء، على الصالة الرئيسي باستاد القاهرة الدولي، والتي تستضيف جميع مباريات مصر، وفي الجولة الثانية يلتقي مع البحرين في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بلقاء اليابان في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.


المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.


المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.


المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.


المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.

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