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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفقة رسمي خلال ساعات | خبر مثير في الزمالك

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

ينتظم الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له يوم أمس في احد مستشفيات القاهرة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله من نادي شارلروا البلجيكي، حيث تم الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 350 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة مساء الأحد، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يحسم المدير الفني للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، موقف الدباغ من التواجد في قائمة المباراة خلال الأيام المقبلة.

الزمالك عدي الدباغ صفقات الزمالك

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