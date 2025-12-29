قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: مبادرة الرعاية لكبار السن قدمت خدماتها لـ2 مليون مواطن من سن 65 عامًا

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية  لـ2 مليون مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك خلال 3 أعوام من انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 وحتى نوفمبر 2025، ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» .

‏‎

تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وأضاف أن الخدمات والفحوصات المتقدمة تتضمن رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية العامة، وتشمل الحزمة أيضًا الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المصاحبة للتقدم في العمر، وذلك من خلال الاستبيانات النفسية والمعرفية المعتمدة.

جدير بالذكر أن المستفيدين من المبادرة يحصلون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التي تتطلب تدخلات متقدمة للمستشفيات.

