رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسامة حسن: قوة الأهلي في إمام عاشور

باسنتي ناجي

شارك أسامة حسن نجم الزمالك السابق منشوراً بشأن اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"  قوه الاهلي في امام عاشور".

ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع  فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وحصل ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قدم اللاعب أداءً مميزًا للغاية خلال اللقاء، وسجل الهدف الثاني للفريق ليحصل على جائزة رجل المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وقال خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لاحت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف. وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير. وأضاف: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها. وأكمل: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع. مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع. وختم ريبييرو حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.

