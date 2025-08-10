أسامة حسن: قوة الأهلي في إمام عاشور

شارك أسامة حسن نجم الزمالك السابق منشوراً بشأن اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:" قوه الاهلي في امام عاشور".

ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وحصل ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قدم اللاعب أداءً مميزًا للغاية خلال اللقاء، وسجل الهدف الثاني للفريق ليحصل على جائزة رجل المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لاحت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف. وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير. وأضاف: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها. وأكمل: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع. مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع. وختم ريبييرو حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.