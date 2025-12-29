قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إطلاق 903 قوافل طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من 2026

قوافل طبية
قوافل طبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لتنفيذ 903 قوافل طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2026.

 تهدف هذه القوافل إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية ورؤية «مصر 2030».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن كل قافلة تضم جميع التخصصات الطبية الرئيسية، مثل الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، والنساء والولادة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة. 

كما تشمل القوافل خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، مع تحويل الحالات التي تحتاج عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن الخطة تغطي جميع المحافظات بتوزيع جغرافي عادل، مع تركيز أكبر على محافظات مثل أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، والغربية، بالإضافة إلى محافظات القناة، سيناء، الدلتا، والصعيد.

تخصيص قوافل لمحافظات الحدود

وأكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، تخصيص قوافل لمحافظات الحدود مثل شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، ومطروح، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق البعيدة والحدودية.

وتؤكد الوزارة استمرار تطوير منظومة القوافل الطبية من حيث التجهيزات والكوادر البشرية، بهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن مواعيد القوافل وأماكن انعقادها سيتم الإعلان عنها تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة، حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

الصحة محافظات الجمهورية 2026 وزارة الصحة الباطنة الأطفال الأنف والأذن العظام الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد